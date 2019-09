Nalévají mladým chuť do života

Nedaleko, na křižovatce ulic Pražská a Rovná sídlí středisko už dvacet let. Doučování, zájmové kroužky, společné akce, výlety a tábory připravují pedagogové s podporou dobrovolníků. Děti do střediska přicházejí každý všední den. Povídají si s kamarády nebo pedagogy, připravují se do školy, hrají hry a zapojují se do široké nabídky zájmových kroužků: https://www.teplice.sdb.cz/stredisko/zajmove-krouzky/.