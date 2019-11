Najděte cestu V bludišti jménem Alzheimer

Vedoucí výzkumného týmu Kognitivní poruchy a demence brněnského Mezinárodního centra klinického výzkumu prof. Jakub Hort přispěl do publikace úvodním slovem a MUDr. Kateřina Sheardová, vedoucí Výzkumného centra pro poruchy paměti tamtéž, napsala kapitolu o nejnovějších poznatcích v oblasti prevence onemocnění a nefarmakologických intervencích. Na psaní knihy se podíleli i další lékaři a vědci.

„K napsání knihy nás inspirovala naše každodenní práce s pacienty s Alzheimerovou nemocí a jejich blízkými, kteří se snaží původu onemocnění co nejlépe porozumět. Nejčastější dotazy, které v ambulanci slýcháme, se týkají i toho, jak s onemocněním sám bojovat, jak mu eventuálně předcházet. Aktivní přístup k léčbě je pacienty i rodinou vnímán velmi pozitivně. Dostatek informací o průběhu onemocnění zase pomáhá pečovatelům co nejlépe reagovat na potřeby nemocného a sám si udržet psychické zdraví v této obtížné situaci. Tato kniha kromě odpovědí na všechny tyto otázky přináší i praktické rady, které mohou v běžné péči o pacienta s demencí pomoci," shrnula pocity z tvorby publikace Kateřina Sheardová.

Není zapotřebí číst ji od začátku do konce, každý si tam může najít právě to, co ho zajímá a k vynechaným kapitolám se třeba vrátit později. Publikace V bludišti jménem Alzheimer se dá koupit ve všech dobrých knihkupectvích, a navíc je k dispozici také jako e-kniha.