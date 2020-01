Na zámku Mníšku jsou únorové soboty věnovány dětem, královně Else a zábavným prohlídkám

V sobotu 1., 8., 15. a 22. února jsou na programu zámeckých prohlídek v Mníšku také kostýmované prohlídky, kde zažijí zábavu nejen menší, ale určitě i větší návštěvníci. Prohlídka s Elsou a Olafem je po dřevěném vřetenovém schodišti zavede do zajímavých prostor sklepů, které jsou částečně i vysekané do skály. Kdysi byly využívány jako skladovací prostory, odkud se poklopem ve stropu dokonce potraviny podávaly přímo do zámecké kuchyně.