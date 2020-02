Na výstavu terezínských prací do Kadaně dorazila bosenská zpěvačka

Na akci dorazil rovněž Pavel Straka, lektor Památníku Terezín, který například školí pedagogy, jak učit o holocaustu. „Děti si myslí, že emigranti, kteří přicházejí do České republiky nebo kamkoliv jinam, jsou útočníci. Ale oni přicházejí proto, že domov hledají a ztrácejí,“ uvedl mimo jiné a dodal: „To, že podobným způsobem hledáme blízká témata, není samoúčelné. Chceme vzbuzovat lidskost a hledání obdobných témat v minulosti. Historie lidstva není připomínání válek, ale připomínání lidských osudů. Doufám, že to bude rezonovat,“ okomentoval smysl toho, o co se v terezínském památníku s kolegy snaží.