Na řidiče v Bohumíně dohlédnou nové radary

Původní měřič ve Skřečoni byl ve službě téměř deset let a dosloužil. „I když byl několikrát v opravě, tak některé diody už zkrátka byly natolik vadné, že ani po výměně nefungovaly, a čísla se tak nezobrazovala celá. Před pár dny proto skončil ve sběrném dvoře. Jeho moderní nástupce pro nás bude velmi užitečný. Do centrální databáze uloží veškerá nasbíraná data jako například počet projetých aut včetně času, o jaké vozidlo šlo, a také průměrnou a nejvyšší dosaženou rychlost. Údaje pro nás budou velmi cenné. Díky nim budeme vědět, kdy máme do ulic vyrazit s mobilním radarem na měření rychlosti,“ doplnil Honysz.