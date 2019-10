Na památkách končí úspěšná sezona, návštěvníci se mohou ještě těšit na adventní akce

Jsou místa, kde si připadáte jako na demonstraci nebo masové akci. V Českém Krumlově je přes léto k nehnutí, to samé zažívá centrum Prahy, hrad nebo Karlův most s Nerudovkou.

Na jednu stranu to přináší peníze, na druhou stranu se to nedá logisticky zvládnout... Trpí ale nejen památky, stejná je situace na horách, například na Šumavě či Krkonoších či Jeseníkách. Hrozivě to přes sezonu vypadá v pískovcových městech východních Čech.