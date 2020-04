Na návštěvu Slovácka virtuálně: projděte se domovem poslední aristokratky i ve stopách Slovanů

Jelikož virtuální prohlídka vás neunaví, můžete pokračovat do dalších muzeí. Navštívíte to ve Veselí nad Moravou ZDE nebo ZDE můžete nakouknout do Muzea T. G. Masaryka. Rodné město našeho prvního prezidenta vás ZDE pustí i na radniční věž, do galerie starostů, do kostela sv. Vavřince nebo ZDE do zoologické zahrady. Virtuálně si můžete projít i Kyjov. ZDE se lze podívat do městského parku, ke kapli sv. Josefa, na stadion, náměstí či do obřadní síně.