Na návštěvě v Záchranné stanici Bartošovice

„V roce 2018 prošlo naším zařízením 1987 zvířat, o které jsme se postarali. I v letošním roce to pravděpodobně bude obdobný počet. Z přinesených živočichů přežívá téměř 60 procent. V našem zařízení jsou především ptáci. Ti nejvíce doplácejí na elektrická zařízení, napadení jiným živočichem v přírodě a podobně. Ptáci mají většinou zlomená, popálení křídla a u nás již zůstávají do konce svého života. Proto jim poskytujeme velikou péči, aby se cítili co nejlépe,” informovala Kristýna Horáčková.

Individuální návštěvníci: duben, květen, červen, září, říjen: sobota, neděle, svátky od 9.00 do 17.00 hodin, červenec - srpen: denně od 9.00 do 17.00 hodin.

Děti do 6 let - zdarma, do 15 let - 30 korun, dospělí - 50 korun. Rodinné vstupné: 2 dospělí a 2-3 děti 150 korun.