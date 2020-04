Na Mníšku se budou opravovat komíny. Jak se dřív na zámku vytápělo?

Mezi takové práce patří například údržba oken, což není jen mytí, ale jsou to také opravy a pokud možno pravidelné nátěry, při kterých se okna musí vysadit. A co teprve oprava komínů, která se dá těžko představit, když po nádvoří chodí návštěvníci.

Kamna v každé místnosti patří do původního vybavení interiérů. Ve společenské části zámku se nacházejí zdobnější s barokními alegorickými prvky a přikládalo se do nich vždy ze zadní strany. Sloužící do sálů a salonků vůbec nevstupovali. Dodnes jsou na zámku k vidění malá dvířka, kterými se topilo například ze vstupní haly nebo z točitého schodiště vedoucího až do podkroví.