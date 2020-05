Na Kontaktním místě pro bydlení na brněnském magistrátu získají lidé informace a rady od města i městských částí

Kontaktní místo pro bydlení se nachází v přízemí budovy Magistrátu města Brna na Malinovského náměstí 3, přístup do něj je bezbariérový. Fungovat bude v běžných úředních hodinách, tedy v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin a v pátek od 8 do 12 hodin.