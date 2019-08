Na Dny evropského dědictví se připravují i v Poličce

Dny evropského dědictví (European Heritage Days; EHD) jsou společná aktivita Rady Evropy a Evropské komise. Každoročně se koná v září a to v mnoha městech a obcích po celé Evropě – zemích, které přistoupily k Evropské kulturní konvenci.

A jaké jsou další cíle EHD? Je to zlepšení informovanosti o jiných kulturách a ochrana kulturního dědictví v nejširším slova smyslu. Respektování všech kultur bez ohledu na jejich rozšíření a přijímání kulturního dědictví jako prostředek v boji proti nesnášenlivosti a netoleranci, podporování otevřenějšího postoje vůči ostatním potíráním rasismu, xenofobie atd. Zároveň se snaží chránit kulturní památky, které jsou neustále ohroženy.

Využijte svátku všech památek – Dnů evropského dědictví k návštěvě toho, co nabízí město Polička. V letošním roce byly vyhlášeny dny EHD v termínu 7. - 15. září.

Městské muzeum a galerie Polička ve dnech 7. a 8. září nabízí prohlídku Gotického opevnění města zdarma. A ve dnech 14. a 15. září nabízí vstup do Barokní radnice zdarma a do poličského muzea s 50procentní slevou na vstupném. Dveře poličského muzea jsou pro vás otevřeny od 9.00 do 16.00 hodin.