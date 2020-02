Na diashow o Japonsku zve do Klatov cestovatel a fotograf Martin Loew

Na návštěvníky diashow čeká příběh dobrodružné cesty do Země vycházejícího slunce plný úžasných fotografií, poutavého vyprávění, autentických filmových záběrů i krásné japonské hudby.

„Japonsko mě vážně okouzlilo! Lidé, příroda, kultura, tradice, historie, velkoměsta, rychlovlaky, jídlo... Všechno! Už se nemůžu dočkat, až vám to všechno promítnu a povím. Přijďte si poslechnout moje vyprávění o jedné z životních cest,” zve na diashow Martin Loew.

„Provedu vás po velké části ostrova Honšú. Prozkoumáme moderní města, ale nevyhneme se ani malým vesnicím. Vyjedeme vysoko do hor Japonských Alp. Vykoupeme se v překrásných přírodních termálních lázních tradičního japonského stylu. Projdeme se pečlivě upravenými japonskými zahradami. Zastavíme se v buddhistických chrámech, kde vše dýchá staletými tradicemi. Ponoříme se i do dokonale organizovaného mumraje největšího města světa - do Tokia. Necháme se okouzlit monumentálností posvátné hory Fuji. Svezeme se šinkansenem rychlostí skoro 300 km/h. Nevynecháme ani zvláštní kapitolu věnovanou japonskému jídlu...” dodal cestovatel a fotograf Martin Loew.