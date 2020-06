Muzeum Lamberská stezka v Žihobcích láká na výstavu (nejen) kočárků na panenky

Muzeum Lamberské stezky v Žihobcích jsem objevila, když mne oslovila Mgr. Veronika Kočí s nabídkou spolupráce. Dozvěděla se o mém sbírání z propagace k jiné mojí výstavě. Pozvala mne na prohlídku muzea, a protože jsme si navzájem výborně "sedly", dohodly jsme první zkušební výstavu. Bylo to loni na podzim a začaly jsme takovou trochu netradiční tematikou - čerty. Nainstalovala jsem svoje keramické peklo, černé panenky a také maňásky čertíky. Návštěvníkům se to líbilo, a tak naše spolupráce pokračuje i letos.

Návštěvníci na výstavě uvidí část mojí sbírky kočárků na panenky a k nim samozřejmě panenky. Vybrala jsem tentokrát jen samá miminka, aby to bylo hezky tematicky sladěné. A samozřejmě doplňky, které k miminkům patří, tedy řetězy na kočárky, chrastítka, nočníky, dudlíčky, postýlky... Zaujmout by mohlo také retro kojenecké oblečení i více než čtyřicet let staré zavinovačky.