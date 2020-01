Multimediální projekt Erutuf ukáže cestu do lepší budoucnosti

„Mě vždycky filmy ke skládání hudby inspirovaly a bavilo mě, když skladba měla příběh. Proto mě napadla i tato myšlenka. Proč se limitovat formou taneční hudby, která je určená jen na party. My se rozhodli jít cestou, abychom tou hudbou mohli vyprávět příběh, a to od začátku do konce,“ uvedl k nápadu Rido.

Projekt nese podtitul Journey to your future self a autoři v něm otevírají téma osobní seberealizace a cesty, která k ní vede. „Příběh je o hrdince, která aby našla správný směr svého života, vystoupí z komfortní zóny, jde do neznáma a musí čelit různým nástrahám, aby mohla naplnit svůj potenciál,“ odhaluje pozadí Rido a dodává: „Ten příběh rezonuje i s našimi vlastními. Existuje spousta talentovaných lidí, kteří se ale bojí udělat rozhodnutí do něčeho se pustit.