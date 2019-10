Mostečtí stolní hokejisté vezou stříbro a bronz z mistrovství republiky

Za favorizovaným týmem Seny-Oři, složeném z hráčů z Peček, Prahy a Brna, skončil stříbrný Black Sharks Most. Bronz bral další mostecký oddíl Černí Zlobři. V doprovodném Posvícenském poháru zvítězil Jaromír Foltýn Sen. (Seny-Oři). Druhý byl Ondřej Černý (Černí Zlobři) a třetí Jan Kusý (Black Sharks Most).

V tomto týdnu se do soutěží opět zapojí billiard-hockeyisté. Tým BHC StarColor Most nastoupí v neděli 6. října v rámci 2. ligy družstev ve Stochově. Ve dnech 11. - 13. října pak proběhne v SVČ Most United Energy Víkend stolního hokeje, jehož součástí je hned pět mezinárodních turnajů ve třech různých stolních hokejích.