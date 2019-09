Mostečtí stolní hokejisté hráli o důležité body do Českého poháru

Z mostecké šestice se na půdě úřadujících mistrů republiky nejvíce dařilo Janu Matuščínovi (BHC StarColor Most). Obsadil celkové dvanácté místo a zvítězil v kategorii starších žáků. Dalším mosteckým hráčům se vedlo méně: 33. Ondřej Matura (SVČ Most), 35. Jozef Matuščín, 38. Vít Kůřil (oba BHC StarColor Most), 44. Marek Těšitel (SVČ Most), 48. Matyáš Vaníček (BHC StarColor Most). Vítězem turnaje se stal Martin Vrána z brněnského Doudeen Teamu.