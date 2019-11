Moldavská dráha získává podporu i v Evropském parlamentu

„Moldavská dráha“, či také „Teplický Semmering” je téměř 135 let stará, oblíbená trať, která vede z Mostu a Litvínova směrem na Osek, Dubí a Moldavu v Krušných horách. Již rok je na historické trati na Moldavu nově zavedeno také přímé vlakové spojení z Ústí nad Labem a Teplic.

Historická železnice původně směřovala až do „stříbrného” města Freiberg, aby zajišťovala dodávky severočeského hnědého uhlí pro tamní hutě. Už od konce 19. století až do dnešních dnů si tuto trať, patřící k nejkrásnějším v Čechách, oblíbili turisté celoročně směřující do Krušných hor.