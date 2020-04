Moje nová píseň ať je inspirací a povzbuzením pro lidi v této nelehké době, vzkazuje Pavel Helan

Jak tedy Nečekaně darované ticho vzniklo? „Píseň se narodila pár dní po vyhlášení nouzového stavu. Napsal jsem ji v malebné osadě Kačerov v Orlických horách, když jsem chtěl vyjádřit svoje pocity k aktuální situaci, ve které se nacházíme. Je to píseň o naději, smyslu a mimo jiné je inspirovaná žalmem 131. Nahrál jsem ji jako demo na kytaru a pak jsme natočili klip,” přiblížil okolnosti Pavel Helan.

Dejme proto znovu slovo interpretovi, aby vylíčil, kde a jak spatřil světlo světa: „Vznik klipu je pro mě zázrakem. Poté, co moje přítelkyně Michaela slyšela píseň, spontánně se rozhodla, že natočí videoklip (přestože nikdy žádný klip netočila). Prostě vzala mobil, já kytaru a vyšli jsme do přírody. Vůbec jsem netušil, co z toho může vzniknout, a když se dívám na klip, jsem stále překvapen.”