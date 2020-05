Mohla jsem v životě dělat to, co jsem si od mala přála, říká herečka Dana Pešková

Rolí bylo, za těch bezmála dvacet let v Národním divadle Brno, skutečně dost. Spíše ale než na role vzpomíná na tým, který inscenaci tvořil, na jednotlivá setkání – s tvůrci, kolegy herci při zkouškách, při samotném představení. Tvrdí, že to bylo hezké, mnohdy nelehké, ale přesto ničím nenahraditelné období. Mohla v životě dělat to, co si od mala přála – být herečkou, hrát, hrát si, bavit publikum, kolegy i sebe, žít životy druhých, aspoň chvíli chodit v jejich botách.