Moderní šipkaři Eva Košťálová a Pavel Drtil obhájili prvenství v TOP i ve dvojicích

Nominační Mastery, které tradičně nabízí jednu z příležitostí, jak získat kartu do příští TOPky, vyhráli Martin Svatý (DC Prima Česká Skalice) a Pavlína Kocianová (DC Rýbrcoul Trutnov). Především triumf Kocianové nutí ke zpozornění. Trutnovská rodačka nejen že poprvé v kariéře vyhrála takto významný turnaj, ale co víc, byl to její premiérový triumf vůbec. A to i přesto, že má na svém kontě již více než 100 startů (většinu z nich v nejnižší místní kategorii Open).