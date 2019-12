Moc se těším na Vánoce domů, protože my jsme vážně hodně veselá kopa, říká Vlady Gryc

Blíží se konec roku a tak se chci zeptat, jak letošek, co se týče vaší hudební kariéry hodnotíte?

Letošní rok, ač se to možná nezdá, byl docela náročný. Na jaře vyšel singl Spoutaný stínem mého já a byl nasazen do hitparády, kde si velmi dobře vedl a vysoutěžil si cenu mé druhé Zlaté dvanáctky. Pak jsem se jakoby odmlčel a věnoval se naplno práci a přípravě materiálu na nové CD. Takže psaní textů, zkoušení nových písniček, nahrávání nových písniček, natáčení videoklipu atd. Také jsem stihnul napsat pár textů pro jiné zpěvačky a pracoval na několika grafických a designových záležitostech. Takže letošek byl docela záhul.

Jaký je to pocit uspět v hitparádové soutěži? Máte dvě Zlaté dvanáctky...

To víte, že skvělý. Vždyť, co může být pro interpreta hezčího, než když se jeho písnička dostane do hitparády a ještě se k tomu umístí na dobrém místě. Ne každý má tu kliku. Nicméně obrovský podíl na tomto úspěchu patří mým příznivcům, fanouškům a přátelům, protože bez jejich ochoty podpořit moji písničku v hitparádě by tento úspěch nebyl možný. Takže jim patří můj velký dík za jejich ochotu, vytrvalost a přízeň. Toho si vážně moc cením a vážím.

Letos jste natočil nové písničky. Kdo je napsal, kdy vyjdou a bude i nový klip?

Natočil jsem letos devět nových písniček a v lednu budu dotáčet poslední čtyři. Všechny skladby složil a zaranžoval Michal Worek, skladatel, na kterého nedám dopustit. Ať složí cokoliv, v podstatě pokaždé se trefí do mého vkusu a zároveň do každé skladby dá něco navíc, co mě naprosto pohltí. Jeho tvorba mi dokonale sedí. Texty jsem si opět napsal sám. Nové CD vyjde v průběhu příštího roku, kdy přesně ale nevím. Videoklip k jedné písni z alba už je také natočen, respektive natočila jej moje báječná kamarádka Táňa Lietavová, se kterou mám už z dřívějška výbornou zkušenost. Klip vyjde krátce před vydáním CD.

Spolupracujete s několika lidmi, mimo jiné i s Marcelou Březinovou...

Jo, Marcelka, to je můj anděl. Pojí nás krásné přátelství, založené na důvěře. Na mém novém projektu se mnou pracuje, jako hlasový a interpretační kouč. Vždy se u ní sejdeme na pár dní a makáme. Každou písničku se mnou cvičí tak dlouho, až jsem oba spokojeni. Ve svém projevu mám určité hlasové deficity, o kterých vím, a Marcela mi pomáhá najít tu správnou polohu, správný vyraz, aby byl výsledek uspokojivý, ale zároveň abych to stále byl já. Za to, co pro mě dělá a jak mi pomáhá, jí moc vděčím a velmi si toho cením. Kdyby mě tak ještě dokázala zbavit trémy... Jsem sice extrovert, ale zároveň neskutečný trémista.

Jak, kde a s kým hodláte trávit letošní Vánoce?

Letos se mi konečně podařilo sehnat někoho důvěryhodného a schopného (což není vůbec jednoduché), kdo se v době mé nepřítomnosti bude starat o moje kočky a já můžu na Vánoce odjet domů, na Moravu. Takže Vánoce i Štědrý den strávím s rodinou v Ostravě. Už se na to strašně moc těším, protože my jsme vážně hodně veselá kopa. Tam pobudu zhruba do půlky ledna a pak, do konce měsíce budu v Praze, kde mě čeká natáčení a pár pracovních schůzek.