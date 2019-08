Mirovický kostel ožije show jednoho hudebníka

Koncert začne v 19 hodin, zda naláká případné příznivce obliba tohoto jejich noir - country produkujícího umělce, těžko stravitelná znělost jeho nevlastního jména, zvědavost, jak dopadne zdánlivá konfrontace kostelního prostředí s cítěnou výstředností vystupujícího, či vstupné nastavené coby dobrovolné, to bude jasné až po koncertě.

Kytarista Kamil Krůta (*1966) byl členem kapel jako F. P. B. nebo Už jsme doma, proslavil se i svržením sochy Klementa Gottwalda na náměstí v Teplicích roku 1988, což ho logicky zavedlo do kriminálu, stejně jako režimu se nezalíbil jeho pokus o emigraci, kdy byl zadržen v Polsku.

Po amnestii v roce 1990 odešel do Německa a později do USA. I díky tomu jeho písně jsou v angličtině, což pro tuzemské publikum není až tak přínosem. Jeho produkce je show jednoho hudebníka, využívajícího vrstvení živě nahrávaných smyček, jak je dnes běžné o mnoha one man kapel - stačí jmenovat Circus Ponorka Honzy Ponocného , Vladimíra Václavka nebo Vojtu Violinistu.