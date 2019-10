Miroslav Pláňava představí v Domě kultury v Kroměříži výstavu portrétů a aktů

„Fotografování je mou zálibou, první krůčky se datují do školních let, kdy jsem měl možnost nahlédnout do tajů fotografování díky mému otci, který byl fotograf amatér. Od něj jsem získal základy práce s analogovou zrcadlovkou a vše kolem zpracování negativů až po konečnou fázi fotografii,“ říká Miroslav Pláňava.

Do roku 2008 používal pouze analogové přístroje, ať to byl fotoaparát na kinofilm nebo 6x6 cm Pentagon six TL. V roce 2008 přešel na digitální zrcadlovku značky NIKON, které jsem věrný doposud. Toto byl začátek jeho zvýšeného zájmu o portrét, ale také krajinu, která je mi velmi blízká, a to hlavně zahrady a město Kroměříž vůbec.