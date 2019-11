Ministryně financí navštívila ostravskou školu

„Byli jsme s žáky deváté třídy v květnu na výletě v Praze. V programu jsme měli návštěvu poslanecké sněmovny. Mimo jiné jsme měli možnost být svědky tiskové konference hnutí ANO. Všimla si nás paní ministryně Alena Schillerová. Slovo dalo slovo a pozval jsem ji do naší školy do Ostravy. V říjnu jsme začali s jejím tiskovým oddělením vyřizovat detaily. Vzhledem k tomu, že měla několik jednání v Moravskoslezském kraji, tak se zastavila i u nás,” informoval Dan Fešárek.

Žáci se ptali, co ministryně vlastně dělá, co vše vystudovala, jaké jazyky umí. Vysvětlila, co jsou to finance, jak se dělá rozpočet, co je všechno důležité a jaké jsou termíny. Překvapila žáky, že se vyzná perfektně v sociálních sítích.