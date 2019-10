Mezi knihami zazní písně Boba Dylana česky

Jsme tříčlenná folk-bluesová kapela z Prahy, v obsazení kytara, basa a foukací harmonika. Hrajeme české verze písní Boba Dylana a jsme patrně jediná kapela u nás, která se věnuje výlučně Dylanově tvorbě. Hrajeme již víc než 10 let a máme za sebou přes 140 koncertů jak u nás, tak i v Polsku a na Slovensku.

Desítky let poslouchám a sbírám jeho tvorbu, překládám jeho texty a sleduji jeho koncerty… Prostě jsme k tomu s kamarády z kapely nějak dospěli…

Někdy mne zaujme text, jindy melodie a někdy třeba i interpretace někoho jiného… Je to opravdu různé. Řekl bych, že se to liší kus od kusu…

Přivezeme do knihovny náš program Bob Dylan česky a do něj pochopitelně opět vložíme něco nových písniček… A taky povídání o našem hraní, o Dylanovi a jeho písničkách… Prostě o všem co bude posluchače zajímat. Otázky a odpovědi jsou totiž už klasickou součástí našich „knihovních“ programů…