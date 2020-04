Městský úřad Klatovy obnovuje na všech svých pracovištích úřední hodiny

Od pondělí 20. dubna obnovují orgány veřejné moci České republiky svoje činnosti v původním rozsahu úředních hodin, a to za současného dodržování zvýšených hygienických pravidel stanovených vládou.

Úřední hodiny se na Městském úřadu Klatovy od pondělí vrátí do režimu před vyhlášením nouzového stavu v České republice tak, aby veřejnost mohla využít služeb úřadu k zajištění úředních záležitostí. Omezené úřední hodiny platily na MěÚ Klatovy od 16. března do 17. dubna.

Stále platí, že občané by v této době měli zvážit důvod jejich návštěvy a pokud je to možné, preferovat e-mailový, telefonický nebo písemný kontakt před osobním. K osobní návštěvě Městský úřad doporučuje občanům se objednat. Při osobním kontaktu je nutné dodržovat odstup mezi osobami alespoň 2 metry.

Ve vstupech do budov úřadů jsou k dispozici dávkovače dezinfekce, a informace o nezbytnosti dezinfekce rukou při vstupu do budovy. Na přepážkách jsou nainstalovány bariéry mezi úředníkem a klientem. Do budov úřadů není možné vstoupit bez ochranných prostředků dýchacích cest, jako jsou roušky, respirátory, ústenky, šály a podobně.