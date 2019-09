Městské divadlo Zlín: Žebrácké opeře nechybí humor, písničky a šmrnc

Žebrácká opera je jedinou Havlovou hrou, která není jeho původní. „Je úplně jiná než jeho ostatní hry. Není to absurdní drama, ani žádná intelektuálská záležitost. Zpracoval tři sta let starý text Johna Gaye a ten příběh má neskutečný šmrnc,“ uvedl režisér Patrik Lančarič.

To byl také jeden z důvodů, proč se tvůrci rozhodli příběh zasadit do období 30. let minulého století. „Celé se to odehrává ve stylu á la Al Capone, ctíme staré gangsterky. Herci budou mít krásné kostýmy z této éry, ve stejném duchu se ponese i scéna,“ prozradil Lančarič. Autorem scény je Michal Syrový. Kostýmy navrhla Katarína Chválová.