Městská knihovna v Hradci Králové opět vítá své čtenáře

Knihovna města Hradce Králové má k dispozici zhruba půl milionu knih, z toho ve volném výběru je přibližně 200 tisíc svazků knih, audioknih, hudebních CD, filmů na DVD, not, deskových her a výukových pomůcek. Několik let se také půjčují e-knihy, které byly nyní posíleny. V době uzavření knihovna přešla na nový automatizovaný knihovní systém, nakupovaly a zpracovávaly se nové knížky, zaměstnanci se věnovali také on-line aktivitám pro čtenáře na webu a sociálních sítích.