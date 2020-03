Město Klatovy pomáhá seniorům s dovozem jídel, firma Joka místo košil začala šít roušky

Od pondělí 16. března dochází také k omezení činnosti Městského úřadu, a to v podobě úředních hodin. Tyto budou v tomto týdnu a příští pondělí 23. března, pokud nerozhodne vláda jinak, omezeny na pondělí a středu, a to od 10 do 11 hodin a od 15 do 17 hodin," uvedl v pondělí na klatovské TV FilmPro starosta Klatov Mgr. Rudolf Salvetr.