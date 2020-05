Méně sečí, vyšší tráva a louka na náměstí. Tak to má vypadat letos v Přerově

Správci zeleně už několik let balancují mezi dvěma skupinami Přerovanů, kteří vyjadřují své názory k sečení travnatých ploch. Na toto téma měli zástupci Přerova a technických služeb tento týden schůzku – a vznikl kompromis, který má „něco“ pro obě strany.

Početná skupina obyvatel nabádá správce zeleně, aby nechali v Přerově místo nižších trávníků velkorysé louky. Pro lepší představu, jak by město vypadalo, kdyby se tráva nesekala vůbec, pomůže občanům experiment – a pro ten byl vybrán prostor, který je v centru města, tudíž na očích.

Výjimku v sečení budou tvořit i dětská hřiště, kde má být zachován stejný režim jako v minulých letech, neboť prostor k dětským hrám by neměl být alergenní, a neměl by být ani místem, v němž by se dařilo klíšťatům.