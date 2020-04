Mateřské školy zřizované městem se v Plzni otevřou v omezeném provozu

Základní školy by se měly otevřít v pondělí 25. května a stejný datum by pak kopírovaly i mateřské školy. Na úterní videokonferenci se na jednotném postupu znovuotevření mateřských škol zřizovaných městem Plzní domluvila radní pro oblast školství Lucie Kantorová a starostové plzeňských městských obvodů, jež zřizují mateřinky ve svém obvodě.

„Chtěla bych zdůraznit, že mateřské školy nebudou fungovat v běžném režimu. Nyní čekáme na metodiku ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která nám upřesní provoz těchto školních zařízení. Měli bychom ji obdržet do konce dubna. Následně vytvoří náš odbor školství, mládeže a tělovýchovy metodiku pro naše ředitelky školek. Ty budou apelovat na rodiče, aby své děti dali do mateřinky jen ve velmi nutných případech, kdy musejí plnit neodkladné pracovní záležitosti nebo se nacházejí v tíživé sociálně-ekonomické situaci. Ředitelky školek na začátku května budou poptávat zájem u rodičů dětí a zároveň jim upřesní všechna pravidla pro umístění dítěte do školky, včetně stravování, nošení roušek a podobně,“ vysvětlila postup města radní pro oblast školství Lucie Kantorová.