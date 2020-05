Mateřské školy v Plzni se otevřou v omezeném provozu od 25. května

„Provoz bude fungovat v omezeném režimu a za přísných hygienických opatření. Jeho pravidla vycházejí z metodiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Apelujeme tedy na rodiče, aby si pokud možno ponechali své děti doma a do mateřské školy je dali jen v nezbytně nutných případech,“ uvedla Lucie Kantorová.

V mateřských školách budou kolektivy dětí minimální, budou dodržována striktní hygienická pravidla, nebudou probíhat edukativní programy v plném rozsahu, děti se budou co nejvíce pohybovat venku. Nošení roušek dětem od dvou do sedmi let v mateřských školách vláda nenařídila.