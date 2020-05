Mateřská škola Větrná se připravuje na návrat dětí

Škola kontaktovala rodiče všech svých dětí, aby zjistila, kolik z nich se v pondělí 25. května do tříd vrátí. Zájem je značný, zhruba okolo 75 procent, takže MŠ Větrná musí být připravena i ve ztížených podmínkách na téměř kapacitně úplně normální provoz. To samozřejmě klade vyšší nároky na organizaci, protože některé z učitelek dále zůstávají doma se svými dětmi a pedagogický kolektiv je tak částečně personálně oslabený.

„Je zjevné, že koronavirová pandemie není krátkodobou a jednorázovou záležitost. Domnívám se, že do budoucna by se proto mělo při rekonstrukcích nebo výstavbě škol, pravděpodobně nejen jich, s těmito problémy počítat a přizpůsobovat objekty a jejich vybavení podobným situacím. Určitě by stálo za zamyšlení například osazení vstupů do školy dezinfekčními rámy, nebo nějakým podobným zařízením. Pro desinfekci vnitřních prostor školy by se určitě daly využít různé ionizátory, čističky vzduchu či něco podobného,“ poznamenala Finková.