Masopustní průvod v Josefově

Pak průvod pokračoval do Josefova, větší částí obce a dále do Luhu, kde průvod v šest hodin letos skončil. Všichni, včetně tří dětí, vydrželi. Popisovat cestu není nutné. Byly tam nádherné okamžiky, kdy obyvatelé domů vyšli ven i s dětmi a poslouchali hudbu, pohostili masky a ochutnali pohoštění na voze, ale ... málokdy někdo otvíral, někdo dal lahvičku a korunku a ahoj. Posádky projíždějících aut někdy zdravily, někdy se dívaly někam do prostoru a byl tam i jeden řidič ducha slabšího, který při průjezdu kolem průvodu rychlostí minimálně sedmdesát kilometrů v hodině v obci projel loužemi a ještě zatroubil, že ho zdržujeme. Smutný byl pohled na loňské účastníky, kteří si místo do průvodu sedli do hospody.