Masopust v Pohoří aneb S úsměvem na líci prošly masky vesnicí

Nejen to. Muzikanti hráli do zpěvu i do tance a povolení průvodu i staročeské tradice v obci pod Orlickými horami se muselo hned náležitě oslavit.

Starostka se vzápětí ocitla v kole a uprostřed reje. Spolu s ní slavili kati, vodník i lesní žínka, kuchtík i uklízečka, medvěd, medvíďata i medvědář, ctihodná sestra a bratr mnich, byl tu i šašek, sličná princezna, hrůzu budící gorila, dorazili i hippies či rockeři. Co představovaly některé masky, věděli možná jen ti, co se do nich převtělili, ale nikomu to nevadilo.