Magnetická rezonance Nemocnice Přerov vyšetřila již tisíce pacientů

Nové, vzdušné prostory, moderní prostředí, stejně jako moderní přístroj – to vše si pacienti na magnetické rezonanci, která je součástí radiodiagnostického oddělení přerovské nemocnice, pochvalují. Ta po zavedení pracoviště podstatně zvýšila možnosti, rozsah, kvalitu i komfort prováděných vyšetření.

Od svého vzniku ošetřilo pracoviště magnetické rezonance v přerovské nemocnici více než 6 300 pacientů. „Za první pololetí letošního roku jsme vyšetřili 1 508 pacientů, z toho 77 dětí do 18 let. Nejčastěji vyšetřujeme pacienty s neurologickými potížemi, a to pro bolesti páteře nebo hlavy, celkem jich bylo přes 1 100. Další častou indikací jsou bolesti kloubů, nejčastěji kolen nebo ramen, takových pacientů jsme ošetřili 260. A přes 80 osob podstoupilo vyšetření břišních nebo pánevních orgánů,“ informovala vedoucí radiologická laborantka Bc. Milena Matelová