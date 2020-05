Luhačovické prameny otevřeny, letošní lázeňská sezona může začít

„Přijeďte se nadechnout do Luhačovic, jsou krásnější než kdykoli před tím,” vyzývá Eduard Bláha, generální ředitel společnosti Lázně Luhačovice, a. s. a dodává: „Do lázní mohou po povinné pauze opět přijíždět hosté, a zažít tak zejména pozitivní léčivé účinky přírodního léčivého zdroje, kterým je v Lázních Luhačovice minerální voda s unikátním obsahem minerálů a vysokým obsahem oxidu uhličitého, vhodná zejména k léčbě dýchacích onemocnění, a to u dospělých i dětí. Kouzlo má také jedinečný genius loci lázeňského areálu. Nucené uzavření lázní jsme se ve velké míře věnovali zkrášlování celého areálu a probíhaly intenzivní přípravy na letní sezonu, která je vždy velmi rušná, a my věříme, že tomu brzy bude stejně i letos.”