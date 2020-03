Lucie Švehlová: Děkuji všem pracovníkům Charity, kteří se obětavě starají o seniory v této náročné době

V našem Domově pokojného stáří máme zákaz návštěv. Museli jsme postupně zpřísnit opatření. Od pondělí 16. března máme zákaz vycházení našich klientů. Mohou do areálu, kde je krásná zahrada, ale nemohou ven. Bohužel nemohou ani na víkendy k dětem, na což byli zvyklí, takže situace je velmi těžká pro rodiny i samotné seniory. Byli zvyklí na kontakt se svou rodinou, a teď ho nemají. Pomáháme jim s telefonováním, ale osobní kontakt nahradit nedokážeme.

Určitě. Máme sestry v terénu, které zajišťují zdravotní péči předepsanou lékařem a pečovatelky, které pomáhají v domácnostech s úkony, jako je hygiena, nákupy, dovoz obědů atd. Nemáme jediný respirátor FFP3, máme převážně šité roušky. Dohromady nás je osmdesát, od státu jsme dostali 139 jednorázových roušek. Dnes by mělo dojít 39 respirátorů FFP2. Věřím, že se situace zlepší.

Máme několik lidí na OČR, pár lidí na neschopnosti. Zatím to zvládáme. Hlásí se nám dobrovolníci, které jen evidujeme. Čekáme, že bude hůř.

Dobrovolníci mohou přinést ušité roušky do Václavské ulice 12, máme jich stále nedostatek, protože je rozdáváme našim klientům, které navštěvuje pečovatelská služba nebo sestřičky z domácí péče.

Vidím vstřícné, ochotné, pomáhající lidi kolem sebe jako zelené stromy na poušti. Stromy, které si na nic nehrají, jsou přirozeně krásné a dávají své ovoce všem, kdo jdou kolem. Je to těžký čas, ale zároveň čas zázraků. Jsem vděčná, že v dnešní době pouště nejsem sama. Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří pracují v klatovské Charitě, kteří jsou ochotni chodit do práce i v tak těžké době. Většina zaměstnanců pracuje s otevřeným srdcem a touhou pomoci těm nejzranitelnějším. Děkuji i ostatním, kteří nám pomáhají podle svých možností. Za to mají mé velké poděkování a obdiv.