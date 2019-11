Lidé bez přístřeší už mohou ve Zlíně využít služeb „seďárny“

„V provozu je „seďárna” o den dřív oproti původnímu termínu, není vybavena postelemi, ale pobyt v ní je bezplatný a zájemci zde mohou obdržet i horký čaj. Provozní doba je od 19:00 hodin večer do sedmé hodiny ranní,“ informoval tiskový mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.

Do „seďárny“ je nutné dostavit se nejpozději do 22:00 hodin ve střízlivém stavu. Zařízení bude otevřeno do konce března příštího roku, v případě nepříznivého počasí i déle.