Liberecké mateřské školy nabídnou v případě zájmu rodičů delší prázdninový provoz

Právě konkrétní epidemiologické a hygienické pokyny, které by mělo MŠMT vydat až příští týden, by měly stanovit základní rámec provozu MŠ, tedy například maximální počty dětí ve skupinách, režim na setkávacích místech, jakou jsou šatny i jídelny, či intenzita hygienických opatření.

Město už v polovině dubna začalo mateřské a základní školy zásobovat nezbytnými ochrannými a dezinfekčními prostředky a bude v tom pokračovat i dál. „Každá z našich 53 škol už má naskladněno dostatečné množství roušek a filtrů, aby vystačily do konce školního roku, zavezli jsme je i 25 litry dezinfekce, máme připravenu i další. Mateřským školám chceme poskytnout i bezkontaktní teploměry a štíty na ranní filtr, rovněž rozprašovače na dezinfekci. V tomto směru je spolupráce s krizovým řízením města bezvadná, děkuji za ni,“ řekl náměstek Ivan Langr.

Netradiční bude i letošní prázdninový režim, který by v mateřských školách měl být o něco kratší než v minulých letech. „Požádal jsem ředitelky a ředitele MŠ, aby tradiční šestitýdenní uzavření škol zkrátili až o dva týdny, a mohli jsme tak vyjít vstříc rodičům, kteří jsou a budou letos v úplně jiné situaci. Skutečný zájem mezi nimi budeme zjišťovat až do začátku června, a prázdninový režim pak tomu přizpůsobíme. V jednotlivých školkách se od sebe opět může lišit,“ dodal Ivan Langr.

Statutární město Liberec zřizuje 31 mateřských škol, které aktuálně navštěvuje zhruba 2800 dětí. Zápis do mateřských škol se letos uskuteční od 11. do 13. května a měl by probíhat pokud možno bezkontaktní formou.