Letní novinky v plzeňské Techmanii

Na začátku července byla veřejnosti otevřena dlouho očekávaná expozice Inženýr, jež představuje obor inženýrství v jeho základním pojetí. Zahrnuje čtyři hlavních okruhy, a to: stavitelství, mechanika, chemický inženýr a elektroinženýr. Ti nejmenší si mohou vyzkoušet své stavařské dovednosti, zahrát si na zedníky nebo architekty.

Pro děti od 7 do 10 let je v části mechaniky připravena možnost sestavení hodinového strojku, převodovky nebo závody autíček na dráze. Starší děti si vyzkouší, zda by se díky svému talentu mohly živit programováním nebo prací s elektrickými obvody jako elektroinženýři, případně vývojem léků jako chemičtí inženýři.