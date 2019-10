Legendární AG Flek zavítali do Týna nad Vltavou

Skupina SEMTAM působí vyrovnaným projevem kvalitního vokálu s pevným doprovodem i osobitými sóly. Dvě kvalitní zpěvačky jsou už tak trochu poznávacím znamením kapely. To vše by nefungovalo bez hezkých písniček, jak těch slavných z historie, tak úplně nových. I když jsou těžištěm jejich koncertní činnosti převážně letní festivaly, ve zbytku roku si rádi zahrají i samostatné koncerty po celé republice.

Už jejich první album Blázni umírají nadvakrát z roku 1983 se pohybovalo mezi klasickým folkem (s důrazem na vícehlasé vokály) a folk-rockem – byli jednou z prvních folkových kapel, která zařadila do svého zvuku bicí. V 80. letech pak i přes občasný rozchod se vkusem konzervativního „portovního“ publika definovali český folk-rock, mj. v době, kdy po odchodu Blanky Táborské přišel do skupiny vizionář Vlasta Redl.

Stará sestava AG Fleků se postupně pozměnila, až v roce 1996 došlo k obnovení původního kvarteta. V posledních letech se ve zvuku AG Fleku prolíná to nejlepší, co nabízela stará sestava, s pozdějším, ostřejším zvukem skupiny. AG Flek tak zdobí brilantní rytmická souhra, vynikající sólové pasáže, které v rozmáchlých plochách vytvářejí nejrůznější nálady a to vše společně s nádhernými vícehlasy.