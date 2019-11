Kurátor Jiří Machalický přivezl do klatovské galerie na osm desítek děl, která se věnují vesmíru

Pár let jsem o ní přemýšlel a také jsem přemýšlel o tom, kde by se mohla v dostatečně rozsáhlé podobě uskutečnit. Říkal jsem si, že by se pro ni hodila galerie, která má členitější prostory. A právě Galerie U Bílého jednorožce se mi zdála pro toto téma ideální a tak jsem před dvěma lety navrhl ředitelce Haně Kristové, že bych tady výstavu rád uskutečnil a ona mi to po dohodě se svými spolupracovníky umožnila.