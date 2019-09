Kroměřížan Karel Kryl je osobnost a jeho expozice sem bytostně patří, říká Robert Rohál

Prostředí či interiér a to, jak je to celé chytře vymyšleno. Přitom to není velký prostor, ale zato je hodně členitý, ale především je o něčem. Autorem je divadelní scénograf - Ing. akad. arch. Jan Konečný, CSc, který vsadil nejen na nadčasové Krylovy písně, ale stejně tak na scénicko-emociální působení Krylova díla bez důrazu na časovou osu a faktografii jeho života. Mnozí návštěvníci se nechali slyšet, že by si naše nádherná expozice zasloužila ať už výtvarnou nebo architektonickou cenu.