Krnovská školní hřiště může využívat také veřejnost

„Hřiště bude moci veřejnost využívat od 1. července denně, a to vždy od 10.00 do 20.00 hodin, po prázdninách pak od 15.00 do 19.00 hodin. Na jeho provoz bude dohlížet správce, u něhož bude možné si zapůjčit například sítě a míče na různé sporty,“ informovala ředitelka školy Nikola Krusberská s tím, že využití hřiště bude bezplatné.