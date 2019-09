Kostýmovaná uvádění v kině beru jako bonus filmovému divákovi, míní Dana Dopitová

Nápad to byl můj vlastní a chtěla jsem tím přiblížit filmové premiéry divákům. S touto myšlenkou jsem si pohrávala již nějakou dobu, ale se samotnou realizací jsem začala asi před čtyřmi lety. Nebylo to zrovna jednoduché. I někteří mí spolupracovníci byli proti, neboť měli pocit, že u vstupu do sálu by měla stát vážená paní, nejlépe v mundůru, a nějaká pohádková bytost není dost důstojná. Naštěstí jsem tenkrát na své straně měla Kristýnu Malíkovou, která byla pověřená vedením kina a která mě podpořila. Čas ukázal, že odpůrci se mýlili - a i současné vedení mě podporuje a chápe věc jako bonus divákům. A o diváky přece jde především.