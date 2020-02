Komedie Úča musí pryč! slaví 100. reprízu

„Jde o velmi zábavnou, vtipně a svižně napsanou komedii. Má v sobě společenský potenciál a každý se v ní najde,“ říká režisér komedie Michal Zetel, jenž přišel i s nápadem uvádět inscenaci přímo ve školní třídě Základní školy UNESCO v Uherském Hradišti. „Ukázalo se to jako trefa do černého, protože to prostředí hraje samo, a jen diváci usednou na školní židličky, už se cítí, jako by na rodičovskou schůzku opravdu přišli,” usmívá se režisér.