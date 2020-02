Knižní festival v Ostravě nabízí workshopy i literární tvůrčí dílny

V pátek se v 18.00 představil světoznámý fotograf Robert Vano v besedě nazvané Život za objektivem. „Chtěl jsem do Ostravy, protože se mi velice líbili chlapci, jak měli krásně nalíčené černé linky okolo očí. Tatínek mě vyvedl z omylu. To nejsou líčidla, to je zažrané uhlí. Tak jsem šel do Prahy,” svěřil se v úvodu besedy Robert Vano. Pořad moderovala Sandra Procházkova z Knihcentra Ostrava.