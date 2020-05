Knihovna Kroměřížska je přátelská k handicapovaným. Má na to certifikát

„Odborná komise, která certifikát uděluje, vyhodnotila kroměřížskou knihovnu jako instituci, jež v maximální míře usnadňuje přístupnost skupině uživatelů s tělesným postižením. Knihovna zařazuje do svých plánů problematiku přístupnosti pro různé skupiny osob se specifickými potřebami,“ řekla místostarostka Daniela Hebnarová.

„Už při rekonstrukci budovy jsme mysleli na handicapované čtenáře a nechali provést některé stavební úpravy, v průběhu zhruba pěti let jsme – z finančních důvodů postupně - odstraňovali nedostatky a problematická místa. V poslední době se to dotklo třeba vstupu do počítačové učebny, kde byly upraveny schody a instalován výtah, postarali jsme se o výměnu dveří a části podlahy,“ uvedla ředitelka Knihovny Kroměřížska Šárka Kašpárková.