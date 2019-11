Klatovy zvou na Den otevřených dveří jezuitského refektáře

„Slavnostně refektář a jeho zázemí představíme klatovské veřejnosti 29. a 30. listopadu. Plánujeme zajímavý program, jehož součástí bude v pátek 29. listopadu od 19 hodin i koncert Kolegia pro duchovní hudbu. O posledním listopadovém víkendu bude v refektáři den otevřených dveří, aby se Klatované mohli podívat, co vše se zde změnilo. Dokončením rekonstrukce refektáře se završí revitalizace klatovské jezuitské koleje. Díky všem, kteří se na projektech obnovy v jezuitském komplexu budov podíleli,” doplnil Václav Chroust.

Nové jsou veškeré izolace, rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace, ústřední vytápění, vzduchotechnika, omítky, obklady, dlažby a parketové podlahy. Opravena je fasáda, decentně restaurována je krásná štuková výzdoba. Vzniká tak komplexní společenské centrum, kde bude možné konat koncerty, výstavy, přednášky, společenské akce, jednání zastupitelstva. Budeme dbát na to, aby se refektář stal součástí společenského života města a trochu i „odtížil" slavnostnímu sálu klatovské radnice,” dodal Václav Chroust.

Významnou část architektonické tváře Klatov vytvořili v 17. a 18. století čeští jezuité. Zapsali se tak nesmazatelně do dějin města.

Budovám jezuitského komplexu byla v posledních více než dvaceti letech věnována významná pozornost. Postupně jsou opravovány a rekonstruovány. Na počátku 90. let 20. století část z nich, jezuitskou kolej a seminář, získalo město Klatovy. To řešilo jejich další osud. Prozřetelným se ukázalo situovat do jezuitské koleje městskou knihovnu, městský ústav sociálních služeb a některé úřady. Nemalé investice zachránily budovy před zkázou.